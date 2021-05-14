RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Роботу ТСК зможуть продовжувати на невизначений термін: комітет Ради підтримав закон

Автор: Юлія Струк

Роботу тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій (ТСК) парламенту хочуть дозволити продовжувати на невизначений термін. Верховній раді рекомендують схвалити відповідний законопроект №5335.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію дав комітет з питань регламенту.

Документ пропонує зміни до регламенту ВР і закону про ТСК. На даний же момент регламент визначає, що строк повноважень тимчасової спеціальної комісії не може перевищувати одного року з дня її створення.

"Члени комітету рекомендували ВРУ включити законопроект № 5335 до порядку денного п'ятої сесії і за результатами розгляду в першому читанні прийняти цей законопроект за основу", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Раді може з'явитися нова Тимчасова слідча комісія, її створення підтримав комітет з питань регламенту. ТСК розслідуватиме дії політиків і чиновників проти України. У комітеті з питань нацбезпеки уточнювали, що "вагнерівці" будуть перший кейсом" діяльності цієї комісії.

Як писало РБК-Україна, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що комісія буде зокрема розслідувати історію з "вагнерівцями" і записи переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим, які нібито мали місце в 2014 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВСКВерховна Рада