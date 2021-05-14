Роботу ТСК зможуть продовжувати на невизначений термін: комітет Ради підтримав закон

Таку рекомендацію дав комітет з питань регламенту.

Документ пропонує зміни до регламенту ВР і закону про ТСК. На даний же момент регламент визначає, що строк повноважень тимчасової спеціальної комісії не може перевищувати одного року з дня її створення.

"Члени комітету рекомендували ВРУ включити законопроект № 5335 до порядку денного п'ятої сесії і за результатами розгляду в першому читанні прийняти цей законопроект за основу", - сказано в повідомленні.