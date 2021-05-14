Роботу ТСК зможуть продовжувати на невизначений термін: комітет Ради підтримав закон

Роботу тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій (ТСК) парламенту хочуть дозволити продовжувати на невизначений термін. Верховній раді рекомендують схвалити відповідний законопроект №5335.
Таку рекомендацію дав комітет з питань регламенту.
Документ пропонує зміни до регламенту ВР і закону про ТСК. На даний же момент регламент визначає, що строк повноважень тимчасової спеціальної комісії не може перевищувати одного року з дня її створення.
"Члени комітету рекомендували ВРУ включити законопроект № 5335 до порядку денного п'ятої сесії і за результатами розгляду в першому читанні прийняти цей законопроект за основу", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, в Раді може з'явитися нова Тимчасова слідча комісія, її створення підтримав комітет з питань регламенту. ТСК розслідуватиме дії політиків і чиновників проти України. У комітеті з питань нацбезпеки уточнювали, що "вагнерівці" будуть перший кейсом" діяльності цієї комісії.
Як писало РБК-Україна, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що комісія буде зокрема розслідувати історію з "вагнерівцями" і записи переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим, які нібито мали місце в 2014 році.