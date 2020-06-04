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Работу Приват24 восстановили после сбоя

Новости » Экономика     04.06.2020 - 13:07
Работу Приват24 восстановили после сбоя
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сбой произошел из-за аварийной ситуации в сетевом оборудовании

"ПриватБанк" восстановил штатную работу мобильного "Приват24", веб-версии и контакт-центра банка. Эти сервисы были временно недоступны из-за аварийной ситуации сетевого оборудования утром 4 июня.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, процессинг "ПриватБанка", сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и интернете работает в штатном режиме.

Напомним, утром 4 июня, в работе программы Приватбанка "Приват24" произошел сбой.

При попытке войти в приложение система выдавала ошибку, а контакт-центр был недоступен для звонков.

Отметим, сбои в работе приложения "Приват24" случаются регулярно. Как правило, технические службы ликвидируют проблемы в течение нескольких часов. При этом часто сбой касается не только оплаты в интернете, но и работы банкоматов и POS-терминалов.

Как сообщало РБК-Украина, государственный "ПриватБанк" продлил до июля кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и предпринимателей, введенные с начала карантина в марте.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины ПриватБанкбанки
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