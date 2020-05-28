ПриватБанк продлил кредитные каникулы: сколько можно не платить

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для получения отсрочки необходимо подать дополнительную заявку

Государственный "ПриватБанк" продлил кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и предпринимателей, введенные с начала карантина в марте. Отсрочка по платежам будет действовать до конца июля.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщению, такая отсрочка платежей действует для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продуктам "Кредитный лимит на счет" и "Кредитный лимит Предпринимательский", по которым требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на 31 июля 2020 года.

Для получения отсрочки по процентам и ежемесячным комиссиям клиентам необходимо дополнительно подать заявку.

Также до конца июля банк отменил начисления штрафов и пени по всем уже просроченным ранее кредитам клиентов малого и среднего бизнеса.

Напомним, кредитные каникулы введены "ПриватБанком" как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя с начала марта.

Отметим, кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 украинских банков.

В то же время, кредитные каникулы это оторочка выплаты долга, а не его прощение.

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Автор: Александр Белоус