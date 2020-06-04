ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В работе Приват24 произошел сбой

Новости » Экономика     04.06.2020 - 10:58
В работе Приват24 произошел сбой
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пользователи крупнейшего банка не могут провести платежи

В работе приложения ПриватБанка "Приват24" в четверг, 4 июня, произошел сбой. При попытке войти в приложение система выдает ошибку, а контакт-центр недоступен для звонков.

При этом не работает как мобильное приложение, так и программа для компьютера. Однако оплата картами в торговой сети и снятие денег в банкоматах на данный момент доступны.

В "ПриватБанке" сказали РБК-Украина, что работа системы будет восстановлена в течение часа.

"Процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете работает", - скзал в банке.

Отметим, сбои в работе приложения "Приват24" происходят регулярно. Как правило, технические службы ликвидируют проблемы в течение нескольких часов. При этом часто сбой касается не только оплаты в интернете, но и работы банкоматов и POS-терминалов.

Как сообщало РБК-Украина, государственный "ПриватБанк" продлил до июля кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и предпринимателей, введенные с начала карантина в марте.

Напомним, государственный "ПриватБанк" с 25 мая снизил ставки по всем кредитным программам финансирования юридических лиц и предпринимателей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины ПриватБанк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь