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Роботу Приват24 відновили після збою

Новини » Економіка     04.06.2020 - 13:07
Роботу Приват24 відновили після збою
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Збій стався через аварійну ситуацію у мережевому обладнанні

"ПриватБанк" відновив штатну роботу мобільного "Приват24", веб-версії та контакт-центру банку. Ці сервіси були тимчасово недоступними через аварійну ситуацію мережевого обладнання зранку 4 червня.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі банку.

Як зазначається в повідомленні, процесинг "ПриватБанку", мережа банкоматів, терміналів самообслуговування та оплата картками у торговельній мережі та інтернеті працює у штатному режимі.

Нагадаємо, зранку 4 червня, у роботі програми Приватбанку "Приват24" стався збій.

При спробі увійти в додаток система видавала помилку, а контакт-центр був недоступний для дзвінків.

Зазначимо, збої в роботі програми "Приват24" трапляються регулярно. Як правило, технічні служби ліквідують проблеми протягом кількох годин. При цьому часто збій стосується не тільки оплати в інтернеті, але і роботи банкоматів і POS-терміналів.

Як повідомляло РБК-Україна, державний "ПриватБанк" продовжив до липня кредитні канікули для малого і середнього бізнесу і підприємців, введені з початку карантину в березні.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ПриватБанкбанки
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