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Работу метро в Киеве могут ограничить на трех станциях: список

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 11:01
Работу метро в Киеве могут ограничить на трех станциях: список Фото: метро (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Киеве состоится матч между футбольными командами "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка). Возможны ограничения в работе станций метро.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В 17:00 на НСК "Олимпийский" начнется матч. Ограничения (не закрытие) на вход возможны после окончания игры на станциях метро: "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, сегодня центр Киева могут перекрывать. Это связано с визитом в Украину президента европейского Совета Шарля Мишеля.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве до конца весны ограничили движение на Индустриальном путепроводе. На выходных начался первый этап капитального ремонта путепровода.

Кроме того, Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкции действующей станции.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября 2020 года в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Киеве ужесточили контроль масочного режима в метро.

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