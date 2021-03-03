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Роботу метро в Києві можуть обмежити на трьох станціях: список

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 11:01
Роботу метро в Києві можуть обмежити на трьох станціях: список Фото: метро (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у Києві відбудеться матч між футбольними командами "Динамо" (Київ) та "Колос" (Ковалівка). Можливі обмеження в роботі станцій метро.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

О 17:00 на НСК "Олімпійський" почнеться матч. Обмеження (не закриття) на вхід можливі після закінчення гри на станціях метро: "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, сьогодні центр Києва можуть перекривати. Це пов'язано з візитом в Україну президента Ради Європи Шарля Мішеля.

Також РБК-Україна писало, що у Києві до кінця весни обмежили рух на Індустріальному шляхопроводі. На вихідних почався перший етап капітального ремонту шляхопроводу.

Крім того, Київський метрополітен оголосив тендер на проектування другого виходу станції "Вокзальна" та реконструкції чинної станції.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада 2020 року у зв'язку з ростом захворюваності COVID-19 в Києві посилили контроль масочного режиму в метро.

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