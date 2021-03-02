Центр Киева могут временно перекрывать 2-3 марта

В течение 2 и 3 марта в связи с рабочим визитом в Украину президента Европейского совета Шарля Мишеля могут временно перекрывать движение в Киеве. В частности, незначительные ограничения возможны в центральной части города.

Об этом в говорится в сообщении Государственного управления охраны в Facebook .

Сообщается, что сегодня и завтра возможны ограничения на отдельных улицах в центре Киева. В ведомстве добавили, что государственная охрана предоставляется иностранным топ-чиновникам, которые находятся в Украине по приглашению органов государственной власти.

Напомним, сегодня Мишель прибыв в Украину. Самолет с главой Европейского совета приземлился в Харькове, после чего он с президентом Владимиром Зеленским отправился на Донбасс.

Он также принял участие в форуме "Украина 30", на котором заявил, что украинцы заслуживают судебную систему, уважающую правосудие.

"Это главные условия, обеспечивающие то, чтобы украинский народ построил институты власти. Это имеет наивысший вес, чтобы улучшить условия для бизнеса и инвестиций в Украине", - заявил Мишель.

Он добавил, что Украина должна продолжать борьбу с коррупцией по условиям Соглашения об ассоциации с ЕС, и от этого зависит финансовая поддержка.