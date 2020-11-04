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Киев усиливает контроль масочного режима в метро

Киев, Среда 04 ноября 2020 12:37
Киев усиливает контроль масочного режима в метро
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Киеве усиливают контроль масочного режима в метро. К этим мерам привлекут муниципальную охрану.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в наземном транспорте дисциплина среди пассажиров лучше, и они в основном соблюдают масочный режим.

"В метрополитене много людей, к сожалению, пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль и без масок пассажиров в метро не будут пропускать. Мы будем принуждать всех соблюдать жестких правил", - заявил Кличко.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Киеве в случае попадания в "красную зону" карантина могут снова закрыть метро, как в начале эпидемии весной.

Сегодня глава управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан в комментарии РБК-Украина заявил, что Киев в ближайшее время войдет в "красную зону". Заболеваемость при этом будет только расти.

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