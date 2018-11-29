Работодателям-нарушителям в 2018 доначислено к уплате почти 1,4 млрд грн

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Нарушения законодательства были установлены в 46% проверенных субъектов хозяйствования

В течение января-октября 2018 года работодателям, которые нарушали налоговое законодательство при выплате заработной платы и других доходов физическим лицам, доначислено к уплате почти 753 млн грн налога на доходы физических лиц, 601,5 млн грн единого взноса и 37,5 млн грн военного сбора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Как отмечается, в целом во время проверок нарушения законодательства установлены в 46% проверенных субъектов хозяйствования.

"За счет принятых мер налогового контроля было выявлено 7,3 тыс. наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по результатам проведенной разъяснительной работы работодатели заключили дополнительно 120,2 тыс. трудовых соглашений с наемными работниками.

"По результатам принятых органами ГФС мероприятий привлечено к государственной регистрации 23,1 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации. В бюджет дополнительно уплачено 18,3 млн грн налога и сбора и 25 млн грн единого взноса", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в ближайшее время Кабинет министров Украины примет решение о межведомственных проверок предприятий на предмет соблюдения ими трудового законодательства.

Отметим, летом полиция заявила, что с начала года обнаружила почти полсотни случаев трудовой эксплуатации.