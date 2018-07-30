З початку року Нацполіція виявила майже півсотні випадків трудової експлуатації чоловіків

За словами Крищенка, жертвами сексуальної експлуатації частіше стають жінки

Національна поліція України цього року виявила 49 фактів трудової експлуатації чоловіків. Про це розповів начальник Департаменту Нацполіції боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Артем Крищенко в інтерв'ю, опублікованому на сайті поліції.

Так, представник Нацполіції розповів, що потерпілі виїжджали за кордон для працевлаштування, а там їх тримали у рабських умовах.

"На жаль, стають (чоловіки - жертвами торгівлі людьми, - ред.). Цього року виявлено 49 таких фактів, всі випадки – це трудова експлуатація. Потерпілі виїжджали за кордон для працевлаштування. Там їх тримали у рабських умовах", - розповів Крищенко.

За його словами, дехто їхав заробити сам, а декого - вивезли за борги.

Артем Крищенко додав, що найчастіше жертвами сексуальної експлуатації стають українські дівчата, яких вербувальники відправляють за кордон для надання сексуальних послуг.

"Зараз зловмисники намагаються організувати цілі "агентства" для "роботи" у цій сфері. Нещодавно ми затримали трьох організаторів всесвітньої, так би мовити, мережі… Адміністратори мали у своєму розпорядженні інформацію щодо півтори тисячі повій", - сказав він.

Представник Нацполіції зазначив, що молодий чоловік та двоє жінок організували "агентство", яке на замовлення клієнта організовувало виїзд своїх "працівниць" до будь-якої країни світу. За три дні перебування "співробітника" за кордоном організатори отримували від 20 до 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, Дитячий фонд ООН (UNICEF) повідомив, що у світі 28 відсотків жертв торгівлі людьми є неповнолітніми. За даними фонду, в африканських країнах на південь від Сахари кількість неповнолітніх серед жертв торговців людьми ще більше і становить майже 64 відсотки.

Національна поліція України за півроку 2018 року виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми.