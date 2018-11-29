Роботодавцям-порушникам у 2018 донараховано до сплати майже 1,4 млрд грн

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Порушення законодавства було встановлено в 46% перевірених суб’єктів господарювання

Протягом січня-жовтня 2018 року роботодавцям, які порушували податкове законодавство при виплаті заробітної плати та інших доходів фізичним особам, донараховано до сплати майже 753 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 601,5 млн грн єдиного внеску та 37,5 млн грн військового збору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Як зазначається, загалом під час перевірок порушення законодавства встановлено в 46% перевірених суб’єктів господарювання.

"За рахунок вжитих заходів податкового контролю було виявлено 7,3 тис. найманих осіб, праця яких використовувалася роботодавцем без оформлення трудових відносин", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за результатами проведеної роз’яснювальної роботи роботодавці уклали додатково 120,2 тис. трудових угод з найманими працівниками.

"За результатами вжитих органами ДФС заходів залучено до державної реєстрації 23,1 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації. До бюджету додатково сплачено 18,3 млн грн податку та збору та 25 млн грн єдиного внеску", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, найближчим часом Кабінет міністрів України ухвалить рішення щодо міжвідомчих перевірок підприємств на предмет дотримання ними трудового законодавства.

Зазначимо, влітку поліція заявила, що з початку року виявила майже півсотні випадків трудової експлуатації.