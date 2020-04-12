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У работницы Закарпатской ОГА обнаружили коронавирус

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 19:06
У работницы Закарпатской ОГА обнаружили коронавирус
Иллюстративное фото (wikimapia.org)

На коронавирус также проверили всех контактных лиц

У сотрудницы Закарпатской областной государственной администрации обнаружили инфицирование коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОГА в Facebook.

По данным ОГА, коронавирус лабораторно подтвердили у штатной работницы, которая с 1 апреля находится в отпуске. Руководители облгосадминистрации с зараженной не имели непосредственного контакта.

Отмечается, что был установлен круг контактных лиц, у них отобрали биоматериалы для проведения исследования на коронавирус. По результатам тестов, никто из 12 контактных лиц работницы ОГА не заражен коронавирусом.

У работницы Закарпатской ОГА обнаружили коронавирус

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области коронавирусом заболел председатель Сарненской районной госадминистрации Александр Кохан. Недавно в главы РГА появился сухой кашель, поэтому он сделает анализ на коронавирус. Результаты анализов оказались положительными.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 12 апреля в Украине лабораторно подтверждено 2777 случаев заболевания коронавирусом. Количество летальных случаев возросло до 83. Жертвами болезни стали 40 мужчин и 43 женщины.

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