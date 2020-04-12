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У працівниці Закарпатської ОДА виявили коронавірус

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 19:06
У працівниці Закарпатської ОДА виявили коронавірус
Ілюстративне фото (wikimapia.org)

На коронавірус також перевірили всіх контактних осіб

У співробітниці Закарпатської обласної державної адміністрації виявили інфікування коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОДА в Facebook.

За даними ОДА, коронавірус лабораторно підтвердили у штатної працівниці, яка з 1 квітня знаходиться у відпустці. Керівники облдержадміністрації з зараженою не мали безпосереднього контакту.

Зазначається, що було встановлено коло контактних осіб, у них відібрали біоматеріали для проведення дослідження на коронавірус. За результатами тестів, ніхто з 12 контактних осіб працівниці ОДА не заражений коронавірусом.

У працівниці Закарпатської ОДА виявили коронавірус

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області на коронавірус захворів голова Сарненської районної держадміністрації Олександр Кохан. Нещодавно в очільника РДА з'явився сухий кашель, тому він зробить аналіз на коронавірус. Результати аналізів виявилися позитивними.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 12 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2777 випадків захворювання на коронавірус. Кількість летальних випадків зросла до 83. Жертвами хвороби стали 40 чоловіків та 43 жінки.

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