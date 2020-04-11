В Ровенской области коронавирусом заболел глава РГА

Фото: Александр Кохан (facebook.com Александр Кохан)

Коронавирус обнаружили у председателя Сарненской РГА

В Ровенской области коронавирусом заразился председатель Сарненской районной госадминистрации Александр Кохан. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Кохана, недавно у него появился сухой кашель, после чего он сделал тест на коронавирус. Результаты теста глава Сарненской РГА получил сегодня, 11 апреля.

"К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР. Результат положительный. Но к счастью решение о тестировании было правильным, потому самоизолируемся до полного выздоровления", - заявил он.

Кохан отметил, что подал в эпидемиологическую службу список всех контактных лиц для принятия всех необходимых мер по противодействию распространению коронавируса. При этом глава РГА продолжает работать из дома.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области коронавирус подтвердили у двух сотрудников областного управления Службы безопасности Украины. Зараженных госпитализировали в больницу. Помещения ведомства продезинфицировали.

Также РБК-Украина писало, что в Мелитополе коронавирусом заболел главный врач территориально-медицинского объединения. У него легкие симптомы болезни, из-за чего он вместе с семьей самоизолировался.