ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В работе Twitter произошел сбой

Автор: Надежда Собенко

Большая часть пользователей жалуется на сбои в работе сайта

В работе сети микроблогов Twitter в ряде стран произошел сбой. Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании, Франции, Германии, Чехии и России.

Самые читаемые новости

Это сообщает сервис Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По информации сервиса, большая часть пользователей (69%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 21% испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad, 9% - с входом в соцсеть.

Напомним, ранее в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой.

Еще один сбой в этом мессенджере был 6 июня 2020, о чем сообщили пользователи Украины, России, Беларуси, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции, Испании.

Также сообщалось, что 4 июня в работе "Приват24" произошел сбой: у пользователей возникали проблемы при попытке входа в приложение.

Работу "Приват24" полностью восстановили только к вечеру.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины соцсетьTwitter