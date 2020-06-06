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В работе Telegram произошел масштабный сбой

Новости » Общество     06.06.2020 - 23:56
В работе Telegram произошел масштабный сбой
Фото: соцсети (pixabay.com)

На проблемы в работе мессенджера пожаловались около 15 тыс. пользователей

В работе Telegram вечером 6 июня произошел масштабный сбой. О проблемах с мессенджером сообщили пользователи Украины, России, Беларуси, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции, Испании, а также США и стран Африки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, а также жалобы пользователей в социальных сетях.

Неполадки в работе Telegram начали фиксироваться в 23:05. На момент написания новости, на проблемы в работе мессенджера пожаловались около 15 тысяч пользователей.

Последний раз глобальный сбой в работе Telegram произошел в конце ноября 2019 года.

Напомним, 4 июня в работе "Приват24" произошел сбой: у пользователей возникали проблемы при попытке входа в приложение.

Работу "Приват24" полностью восстановили только к вечеру.

Ранее сбой произошел в работе мобильной связи Vodafone: были проблемы с осуществлением звонков во многих регионах Украины.

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Автор: Надежда Собенко

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