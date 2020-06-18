В работе Telegram произошел сбой

Фото: Telegram (flickr.com Desiree Catani)

Сбой затронул многие города Украины

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи из Киева, Харькова, Днепра, Запорожья не могут отправить сообщения.

Такие данные приводит Downdetector.

Сбой зафиксировали в Германии, Италии, Испании, Беларуси, Молдове, России. В частности, много городов Украины затронул этот сбой. Пользователи Одессы, Севастополя, Хмельницкого, Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Луганска и Сум сообщили, что не могут отправить сообщения.

Фото: сбой в Telegram (downdetector.ru)

Большинство пользователей жалуются на то, что не могут подключиться к приложению или отправить сообщение.

Напомним, еще один сбой в этом мессенджере был 6 июня 2020, о чем сообщили пользователи Украины, России, Беларуси, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции, Испании.

Ранее сообщалось, что произошел сбой в работе мобильной связи Vodafone: были проблемы с осуществлением звонков во многих регионах Украины.

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Автор: Анастасия Рокитна