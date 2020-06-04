ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Работа Приват24 полностью восстановлена

Новости » Экономика     04.06.2020 - 20:09
Работа Приват24 полностью восстановлена
Фото: отделения "Приватбанка" (РБК-Украина)

Мобильная и веб версии работают в обычном режиме

Сбой в работе мобильной и веб версий "Приват24" полностью устранили. Работа "Приват24" восстановлена.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Приватбанка".

Работу "Приват24" полностью восстановили сегодня в 18:45. Электронный банк работал нестабильно из-за аварийной ситуации сетевого оборудования. Сейчас все работает в штатном режиме.

"Контакт центр, процессинг "Приватбанка", сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и интернете, как и раньше, работают в обычном режиме", - добавили в "Приватбанке".

Отметим, подобные проблемы в работе "Приват24" случаются регулярно. Обычно сбои в работе мобильного банка ликвидируют в течение нескольких часов. Иногда сбои влияют не только на оплату в интернете, но и работу банкоматов и терминалов.

Напомним, сбой в работе "Приват24" произошел сегодня, 4 июня: у пользователей возникали проблемы при попытке входа в приложение.

Позже в "Приватбанке" сообщили о частичном восстановлении работы приложения.

Кроме того, полностью восстановить работу электронного банка обещали в течение часа.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ПриватБанксбой в работе
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь