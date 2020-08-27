В работе Twitter произошел сбой

Фото: соцсети в смартфоне (pixabay/LoboStudioHamburg)

Большая часть пользователей жалуется на сбои в работе сайта

В работе сети микроблогов Twitter в ряде стран произошел сбой. Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании, Франции, Германии, Чехии и России.

Это сообщает сервис Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По информации сервиса, большая часть пользователей (69%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 21% испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad, 9% - с входом в соцсеть.

Напомним, ранее в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой.

Еще один сбой в этом мессенджере был 6 июня 2020, о чем сообщили пользователи Украины, России, Беларуси, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции, Испании.

Также сообщалось, что 4 июня в работе "Приват24" произошел сбой: у пользователей возникали проблемы при попытке входа в приложение.

Работу "Приват24" полностью восстановили только к вечеру.