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В роботі Twitter стався збій

США, Четвер 27 серпня 2020 02:51
В роботі Twitter стався збій
Фото: соцмережі в смартфоні (pixabay/LoboStudioHamburg)
Автор: Надія Собенко

Більшість користувачів скаржиться на збої в роботі сайту

В роботі мережі мікроблогів Twitter в низціі країн стався збій. Найактивніше про несправність повідомляють в США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Чехії та Росії.

Це повідомляє сервіс Downdetector, який відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів.

За інформацією сервісу, велика частина користувачів (69%) скаржиться на збої в роботі сайту. Ще 21% відчуває проблеми з додатком для iPhone і iPad, 9% - з входом в соцмережу.

Нагадаємо, раніше у роботі месенджера Telegram стався глобальний збій.

Ще один збій у цьому месенджері був 6 червня 2020 року, про що повідомили користувачі України, Росії, Білорусі, Німеччини, Італії, Естонії, Латвії, Франції, Іспанії.

Також поідомлялося, що 4 червня в роботі "Приват24" стався збій: у користувачів виникали проблеми при спробі входу в додаток.

Роботу "Приват24" повністю відновили лише до вечора.

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