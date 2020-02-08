В работе Twitter произошел сбой

В работе социальной сети Twitter произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Великобритании, Японии, России.

По данным сервиса, 46% пользователей не могут зайти на сайт соцсети. Еще 34% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, а 18% - с приложением на платформе Android.

Напомним, Twitter запретил публикацию "гифок". Такое решение было принято после того, как на учетную запись Epilepsy Foundation была совершена атака при помощи анимированных изображений, которые могли вызывать приступы эпилепсии у чувствительных людей.

Ранее в работе Twitter произошел масштабный сбой. Сбои в работе соцсети зафиксированы в Европе, а также Северной и Южной Америке.

Как сообщало РБК-Украина, Twitter будет обозначать и удалять фейковые посты с 5 марта 2020 года. Сообщается, что соцсеть начнет оставлять специальную отметку мультимедиа, в случае если они созданы для манипулирования людьми, а также будут проверять текст, который будет сопровождать данный файл и профиль, что его опубликовал.