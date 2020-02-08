В роботі Twitter стався збій

У роботі соціальної мережі Twitter стався збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector, відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.

Найактивніше повідомляють про неполадки жителі США, Великобританії, Японії, Росії.

За даними сервісу, 46% користувачів не можуть зайти на сайт соцмережі. Ще 34% відчувають проблеми з додатком для iPhone або iPad, а 18% - з додатком на платформі Android.

Нагадаємо, Twitter заборонив публікацію "гіфок". Таке рішення було прийнято після того, як на обліковий запис Epilepsy Foundation була здійснена атака за допомогою анімованих зображень, які могли викликати напади епілепсії у чутливих людей.

Раніше в роботі Twitter стався масштабний збій. Збої в роботі соцмережі зафіксовані в Європі, Північній і Південній Америці.

Як повідомляло РБК-Україна, Twitter буде позначати і видаляти фейкові пости з 5 березня 2020 року. Повідомляється, що соцмережа почне залишати спеціальну відмітку мультимедіа, у разі якщо вони створені для маніпулювання людьми, а також будуть перевіряти текст, який буде супроводжувати даний файл і профіль, що його опублікував.