ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Twitter запретил публикацию "гифок"

Новости » Hi-tech     24.12.2019 - 15:28
Twitter запретил публикацию "гифок"
Иллюстративное фото (blog.twitter.com)

Такое решение было принято после атаки на аккаунт Epilepsy Foundation

Социальная сеть Twitter заблокировала публикацию анимированных PNG-файлов (APNG). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководства Twitter.

Как отмечается, такое решение было принято после того, как на учетную запись Epilepsy Foundation была совершена атака при помощи анимированных изображений, которые могли вызывать приступы эпилепсии у чувствительных людей.

"Мы хотим, чтобы все имели безопасный опыт пользования Twitter. Анимированные файлы PNG очень интересные, однако они не соответствуют нашим настройкам по автозапуска. Именно поэтому мы удаляем функцию, их добавлять в твиты ", - говорится в сообщении.

Напомним, соцсеть Twitter удалила тысячи аккаунтов по всему миру. Причиной удаления аккаунтов в Twitter стало распространение фейковых новостей и пропаганды.

Кроме того, Twitter приостановил работу функции публикации сообщений с помощью СМС. Сообщается, что функция была временно приостановлена для защиты учетных записей пользователей.

Добавим, что соцсеть Twitter ввела новые правила размещения политической рекламы, которые коснутся всех стран-членов Европейского союза, Индии и Австралии.

В работе Twitter произошел масштабный сбой Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям
Новости Украины Twitter
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь