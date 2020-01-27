В работе Twitter произошел масштабный сбой

Иллюстративное фото (blog.twitter.com)

39% пользователей не могли зайти на сайт

В работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта Downdetector, что отслеживает работу интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбои в работе соцсети зафиксированы в Европе, а также Северной и Южной Америке.

Пользователи отмечают проблемы в работе приложения Twitter для iPhone и iPad (43%), на платформе Android (17%), а 39% не могут зайти на сайт.

С проблемами столкнулись пользователи США, Великобритании, Франции, Турции, Мексики, Аргентины, Испании, Германии, Нидерландов, Венгрии Дании, Японии, Канады, Перу и Бразилии.

Напомним, ранее Twitter запретил публикацию "гифок". Такое решение было принято после того, как на учетную запись Epilepsy Foundation была совершена атака при помощи анимированных изображений, которые могли вызывать приступы эпилепсии у чувствительных людей.

Также РБК-Украина писало, что сбои в работе Twitter в последний раз были зафиксированы в конце ноября 2019 года. Тогда жалобы на работу соцсети поступали от пользователей Соединенных Штатов, Канады, Британии, Японии и стран Европы.