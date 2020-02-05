ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Twitter начнет удалять фейковые посты

Новости » Телеком & IT     05.02.2020 - 20:41
Twitter начнет удалять фейковые посты
Иллюстративное фото (flickr.com Tom Raftery)

Будут удаляться посты, которые угрожают безопасности человека

Twitter будет обозначать и удалять фейковые посты с 5 марта 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог соцсети.

Сообщается, что соцсеть начнет оставлять специальную отметку мультимедиа, в случае если они созданы для манипулирования людьми, а также будут проверять текст, который будет сопровождать данный файл и профиль, что его опубликовал.

Также будут удаляться посты, которые угрожают безопасности человека, нарушают право на частную жизнь или призывают к насилию.

Напомним, ранее Twitter запретил публикацию "гифок". Такое решение было принято после того, как на учетную запись Epilepsy Foundation была совершена атака при помощи анимированных изображений, которые могли вызывать приступы эпилепсии у чувствительных людей.

Как сообщало РБК-Украина, в работе Twitter произошел масштабный сбой. Сбои в работе соцсети зафиксированы в Европе, а также Северной и Южной Америке.

Пользователи отмечали проблемы в работе приложения Twitter для iPhone и iPad (43%), на платформе Android (17%), а 39% не могли зайти на сайт.

С проблемами столкнулись пользователи США, Великобритании, Франции, Турции, Мексики, Аргентины, Испании, Германии, Нидерландов, Венгрии Дании, Японии, Канады, Перу и Бразилии.

В работе Twitter произошел масштабный сбой Огромные штрафы и до 7 лет тюрьмы: в Украине представили закон о дезинформации
Новости Украины Twitterфейк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь