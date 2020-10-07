ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В работе Telegram произошел сбой

Автор: Артур Родивилов

Сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Перебои начались в ночь на среду, 7 октября.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию работу интернет-ресурсов Downdetector.

В большинстве случаев (67%) пользователей пожаловались на проблемы при подключении к серверу. Еще 28% пользователей столкнулись с трудностями при отправке и доставке сообщений.

Остальные 4% пользователей пожаловались на проблемы с авторизацией.

Самые читаемые новости

Согласно данным карты Downdetector, проблемы с доступом к мессенджеру регистрируются по всему миру. Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Украины, России, Беларуси, Великобритании, Германии, Швейцарии и Италии.

Этой не первый сбой, который произошел в работе мессенджера за месяц. В частности, сбой в работе Telegram наблюдался 4 октября из-за неисправности оборудования.

25 сентября в работе Telegram произошел масштабный сбой. Проблемы со входом наблюдались, в том числе у пользователей из Украины.

Также РБК-Украина писало, что в начале сентября произошел сбой в работе Google. Около 70% пользователей Google жаловались на проблемы со входом в учетную запись.

Кроме этого в конце августа фиксировали сбой в работе микроблогов Twitter. Больше всего о неполадках сообщали в США, Великобритании, Франции, Германии, Чехии и России.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Telegramсбой