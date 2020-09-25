В работе Telegram произошел сбой

Фото: приложение Telegram на смартфоне (flickr.com/desireecatani)

В пятницу, 25 сентября, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Проблемы со входом наблюдаются в том числе у пользователей из Украины.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который специализируется на отслеживании работы популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел около 13:30. Кроме Украины серьезные проблемы с работой мессенджера наблюдаются в Германии, Англии, Нидерландах, России и Беларуси.

Пользователи отмечают, что проблемы связаны с подключением к серверу и отправкой или получением сообщений.

Напомним, прошлый раз масштабный сбой в работе Telegram наблюдался в субботу, 15 сентября. Тогда пользователи из Украины, России, Нидерландов, Казахстана, Швейцарии, Австрии и США жаловались на проблемы со входом.

Также РБК-Украина писало, что в начале сентября произошел сбой в работе Google. Около 70% пользователей Google жаловались на проблемы со входом в учетную запись.

Кроме этого в конце августа фиксировали сбой в работе микроблогов Twitter. Больше всего о неполадках сообщали в США, Великобритании, Франции, Германии, Чехии и России.