В роботі Telegram стався збій

Збій стався в роботі месенджера Telegram. Перебої почалися в ніч проти середи, 7 жовтня.

Про це свідчать дані сервісу з відстеження роботи інтернет-ресурсів Downdetector.

У більшості випадків (67%) користувачів поскаржилися на проблеми при підключенні до сервера. Ще 28% користувачів натрапляли на труднощі при відправленні та доставленні повідомлень.

Решта 4% користувачів поскаржилися на проблеми з авторизацією.

Згідно з даними карти Downdetector, проблеми з доступом до месенджера реєструються по всьому світу. Найбільша кількість скарг надходить від мешканців України, Росії, Білорусі, Великобританії, Німеччині, Швейцарії та Італії.

Це не перший збій, що стався у роботі месенджера за місяць. Зокрема, збій в роботі Telegram спостерігався 4 жовтня через несправність обладнання.

25 вересня у роботі Telegram стався масштабний збій. Проблеми зі входом спостерігалися, в тому числі у користувачів з України.

Також РБК-Україна писало, що на початку вересня стався збій в роботі Google. Близько 70% користувачів Google скаржилися на проблеми з входом в обліковий запис.

Крім цього у кінці серпня фіксували збій у роботі мікроблогів Twitter. Найбільше про неполадки повідомляли в США, Великобританії, Франції, Німеччини, Чехії та Росії.