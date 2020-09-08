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В работе Google произошел сбой

Мир , Вторник 08 сентября 2020 20:52
В работе Google произошел сбой
Фото: Google ( flickr.com/romanboed)
Автор: Максим Зайченко

В ряде стран пользователи столкнулись со сбоем в работе сервисов Google и Google Drive. Перебои начались около шести часов вечера во вторник, 8 сентября.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Так, наибольшее количество неполадок зафиксировано в США, Франции, Великобритании, России, Испании.

Отмечается, что около 70% пользователей Google жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 29% - с поиском. Кроме того, 90% пользователей Google Drive жалуются на проблемы в работе приложения, 8% - на синхронизацию файлов и чуть меньше 1% на проблемы со входом.

Напомним, ранее Google заблокировала более 2,5 тысячи каналов на YouTube, связанных с Китаем и РФ. Такие меры были предприняты в рамках борьбы с дезинформацией.

Также РБК-Украина писало, что Google запретит рекламировать товары и услуги, предназначенные для слежения или наблюдения за людьми.

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