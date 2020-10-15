В работе Приват24 произошел сбой

В работе приложения "Приват24" произошел сбой. Наблюдаются проблемы с переводами средств из карты на карту и пополнением мобильных номеров.

Об этом сообщили в сервисном центре "Приват24".

Ориентировочно, проблему должны решить сегодня до 14:00.

"К сожалению, на данный момент наблюдаются проблемы при проведении платежей с карты на карту и платежей на пополнение мобильных номеров в "Приват24". Рекомендуем не повторять платежи и ожидать смены статуса платежа", - сообщили в "Приват24".

Напомним, последний раз сбой в работе "Приват24" произошел в начале лета. Тогда клиенты не могли осуществить вход в личный кабинет как приложения, так и программы для компьютера.

Также сообщалось, что недавно произошел сбой в работе Instagram. Пользователи сообщали о сбоях в работе историй.

На днях в ряде стран пользователи столкнулись со сбоем в работе Facebook.

Напомним, в работе Telegram за последний месяц наблюдалось несколько сбоев. Был сбой 7 октября, а также наблюдался 4 октября из-за неисправности оборудования.