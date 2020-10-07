В работе Telegram произошел сбой

Фото: Telegram (flickr.com/Desiree Catani)

Сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Перебои начались в ночь на среду, 7 октября.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию работу интернет-ресурсов Downdetector.

В большинстве случаев (67%) пользователей пожаловались на проблемы при подключении к серверу. Еще 28% пользователей столкнулись с трудностями при отправке и доставке сообщений.

Остальные 4% пользователей пожаловались на проблемы с авторизацией.

Согласно данным карты Downdetector, проблемы с доступом к мессенджеру регистрируются по всему миру. Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Украины, России, Беларуси, Великобритании, Германии, Швейцарии и Италии.

Этой не первый сбой, который произошел в работе мессенджера за месяц. В частности, сбой в работе Telegram наблюдался 4 октября из-за неисправности оборудования.

25 сентября в работе Telegram произошел масштабный сбой. Проблемы со входом наблюдались, в том числе у пользователей из Украины.

Также РБК-Украина писало, что в начале сентября произошел сбой в работе Google. Около 70% пользователей Google жаловались на проблемы со входом в учетную запись.

Кроме этого в конце августа фиксировали сбой в работе микроблогов Twitter. Больше всего о неполадках сообщали в США, Великобритании, Франции, Германии, Чехии и России.