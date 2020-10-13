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В работе Instagram произошел сбой

Вторник 13 октября 2020 01:43
В работе Instagram произошел сбой
Фото: Instagram (unsplash)
Автор: РБК-Украина

Пользователи Instagram сообщили о неполадках в работе социальной сети. Большинство сообщений связано со сбоями в работе историй.

Это подтверждают данные сервиса Downdetector.

Почти 60% от общего числа отчетов - о сбоях в историях.

В разделе Instagram с сообщениями о неполадках нет упоминаний инцидента. Также нет информации и в Facebook.

На днях в ряде стран пользователи столкнулись со сбоем в работе Facebook.

Напомним, в работе Telegram за последний месяц наблюдалось несколько сбоев. Был сбой 7 октября, а также наблюдался 4 октября из-за неисправности оборудования.

Ранее РБК-Украина писало, что американская IT-компания Facebook объединила чаты Messenger и социальной сети Instagram. Пользователям функция доступна после большого обновления.

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