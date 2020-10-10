ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook

Суббота 10 октября 2020 07:10
Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook
Фото: Facebook (unsplash)
Автор: РБК-Украина

В ряде стран пользователи столкнулись со сбоем в работе Facebook. Перебои заметили в США, Великобритании, России, Нидерландах, Италии, Чехии и Греции.

Об этом сообщалось на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на интернет-ресурсах.

Согласно данным, 46% пользователей жаловались на полное отключение, 34% - на сложности с авторизацией, 18% - на плохую работу новостной ленты.

Напомним, в работе Telegram за последний месяц наблюдалось несколько сбоев. Был сбой 7 октября, а также наблюдался 4 октября из-за неисправности оборудования.

И 25 сентября в работе Telegram произошел масштабный сбой. Проблемы со входом наблюдались, в том числе у пользователей из Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Facebook
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь