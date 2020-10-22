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В работе Instagram случился сбой

Автор: РБК-Украина

Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе социальной сети. Проблемы возникают при загрузке ленты и входе в аккаунт.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Неполадки в работе соцсети заметили пользователи из США, Мексики, Бразилии, Португалии и Великобритании.

Напомним, 13 октября пользователи Instagram уже сообщали о неполадках в работе социальной сети.

Перед этим в ряде стран пользователи столкнулись со сбоем в работе Facebook.

Напомним, в работе Telegram за последний месяц наблюдалось несколько сбоев. Был сбой 7 октября, а также наблюдался 4 октября из-за неисправности оборудования.

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