В роботі Instagram стався збій

Користувачі Instagram повідомили про збій в роботі соціальної мережі. Проблеми виникають при завантаженні стрічки і вході в аккаунт.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Неполадки в роботі соцмережі помітили користувачі з США, Мексики, Бразилії, Португалії і Великобританії.

Нагадаємо, 13 жовтня користувачі Instagram вже повідомляли про неполадки в роботі соціальної мережі.

Перед цим в ряді країн користувачі зіткнулися зі збоєм в роботі Facebook.

Нагадаємо, в роботі Telegram за останній місяць спостерігалося кілька збоїв. Був збій 7 жовтня, а також спостерігався 4 жовтня через несправність обладнання.