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Мы так не работаем. Украина не причастна к подрыву автомобиля дочери Дугина, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

За подрывом автомобиля с российской пропагандисткой Дарьей Дугиной стоят российские спецслужбы. Украина к этому никак не причастна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "24 канала".

"Мы не работаем таким образом. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши парни и девушки. К взрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения - это работа российских спецслужб", - сказал он.

Данилов отметил, что Александр Дугин с его дочерью выступали с критикой относительно темпов проведения так называемой "спецоперации", ведь хотели мгновенных результатов.

Он добавил, что российское ФСБ уже начинает убирать людей, критикующих власть.

"Там есть внутренние процессы в Российской Федерации - это отдельная ветвь со своим собственным взглядом на процессы, которые должны происходить... Еще раз подчеркну, что наши спецслужбы к этому не имеют никакого отношения", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, вечером 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина.

Российские СМИ начали тиражировать информацию о якобы причастности Украины, но в Офисе президента опровергли такие заявления.

"Азов" также отрицает причастность к убийству Дугиной.

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Алексей ДаниловРоссийская Федерация