Ми так не працюємо. Україна не причетна до підриву автомобіля доньки Дугіна, - Данілов

"Ми не працюємо таким чином. У нас є більш потужні завдання, які виконують наші хлопці й дівчата. До вибуху цієї пані ми не маємо жодного відношення - це робота російських спецслужб", - сказав він.

Данілов зазначив, що Олександр Дугін з його донькою виступали з критикою щодо темпів проведення так званої "спецоперації", адже хотіли миттєвих результатів.

Він додав, що російське ФСБ вже починає прибирати людей, що критикують владу.

"Там є внутрішні процеси в Російській Федерації - це окрема гілка зі своїм власним поглядом на процеси, які мають відбуватися... Ще раз наголошу, що наші спецслужби до цього не мають ніякого відношення", - додав секретар РНБО.