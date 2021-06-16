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Работа ВР снова заблокирована. Нардепы рассматривают поправки к закону о реформе Нацрады

Автор: Юлия Струк

Работа Верховной рады снова заблокирована. Всю пленарную среду народные депутаты рассматривали поправки к законопроекту №4107 о реформировании Нацрады по вопросам телерадиовещания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Рассмотрение документа нардепы начали еще вчера. Всего он содержит 539 правок ко второму чтению.

На данный момент депутаты прошли уже 434 правки.

Отметим, что этим законом президента хотят уполномочить создавать конкурсную комиссию для отбора кандидатур по собственной квоте как консультативно-совещательный орган.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал принять во втором чтении соответствующий законопроект №4107.

Как писало РБК-Украина, в конце января данный комитет начал наработку законопроекта ко второму чтению.

Напомним, в середине декабря народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №4107.

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