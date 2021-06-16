Робота ВР знову заблокована. Нардепи розглядають поправки до закону про реформу Нацради

Робота Верховної ради знову заблокована. Всю пленарну середу народні депутати розглядали поправки до законопроекту №4107 про реформування Нацради з питань телерадіомовлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Розгляд документа нардепи почали ще вчора. Всього він містить 539 правок до другого читання.
На даний момент депутати пройшли вже 434 правки.
Відзначимо, що цим законом президента хочуть уповноважити створювати конкурсну комісію для відбору кандидатур за власною квотою як консультативно-дорадчий орган.
Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував прийняти в другому читанні відповідний законопроект №4107.
Як писало РБК-Україна, в кінці січня даний комітет почав напрацювання законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, в середині грудня народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №4107.