Работа Приват24 полностью восстановлена

Сбой в работе мобильной и веб версий "Приват24" полностью устранили. Работа "Приват24" восстановлена.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Приватбанка".

Работу "Приват24" полностью восстановили сегодня в 18:45. Электронный банк работал нестабильно из-за аварийной ситуации сетевого оборудования. Сейчас все работает в штатном режиме.

"Контакт центр, процессинг "Приватбанка", сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и интернете, как и раньше, работают в обычном режиме", - добавили в "Приватбанке".

Отметим, подобные проблемы в работе "Приват24" случаются регулярно. Обычно сбои в работе мобильного банка ликвидируют в течение нескольких часов. Иногда сбои влияют не только на оплату в интернете, но и работу банкоматов и терминалов.

Напомним, сбой в работе "Приват24" произошел сегодня, 4 июня: у пользователей возникали проблемы при попытке входа в приложение.

Позже в "Приватбанке" сообщили о частичном восстановлении работы приложения.

Кроме того, полностью восстановить работу электронного банка обещали в течение часа.