Робота Приват24 повністю відновлена

Збій у роботі мобільної та веб версій "Приват24" повністю усунули. Робота "Приват24" відновлена.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі "Приватбанку".

Робота "Приват24" була повністю відновлена сьогодні о 18:45. Електронний банк працював нестабільно через аварійну ситуацію мережевого обладнання. Наразі все працює у штатному режимі.

"Контакт центр, процесинг "ПриватБанку", мережа банкоматів, терміналів самообслуговування та оплата картками у торговельній мережі та інтернеті, як і раніше, працюють у звичайному режимі", - додали у "Приватбанку".

Зазначимо, подібні проблеми в роботі "Приват24" трапляються регулярно. Зазвичай збої в роботі мобільного банку ліквідовують впродовж декількох годин. Іноді збої впливають не тільки на оплату в інтернеті, але й роботу банкоматів та терміналів.

Нагадаємо, збій у роботі "Приват24" стався сьогодні, 4 червня: у користувачів виникали проблеми при спробі входу в додаток.

Пізніше у "Приватбанку" повідомили про часткове відновлення роботи додатку.

Крім того, повністю відновити роботу електронного банку обіцяли протягом години.