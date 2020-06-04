Сбой в Приват24: неполадки обещают устранить в течение часа

Фото: отделение "ПриватБанка" (РБК-Украина)

Специалисты банка проверяют и проводят ранее сформированные платежи вручную

"ПриватБанк" устранил большинство неполадок в приложении "Приват24". На данный момент могут наблюдаться проблемы с корректным отображением выписки.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе банка.

В "ПриватБанке" рассказали, что сбой в системе вызвал проблемы с доступом к приложению. При попытке авторизации в "Приват24" система выдавала ошибку.

"Соответственно, не работал колл-центр, не работал чат. Но при этом сам процессинг работал. То есть, картами можно было расплатиться. На данный момент восстановлена работа "Приват24", платежи проходят, восстанавливается корректное отображение выписки", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас специалисты банка проверяют и проводят ранее сформированные платежи вручную.

"Когда будут проведены все платежи и закроется очередь, тогда восстановится (работа системы - ред.). Это вопрос разгрузки очередей и выхода на онлайн-режим. Вероятно, это произойдет в течение часа", - добавили в "ПриватБанке".

Напомним, сегодня утром в работе сервиса "Приват24" произошел сбой: при попытке авторизации система выдавала ошибку, недоступен был и контакт-центр.

Спустя несколько часов работу сервиса частично восстановили.

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Автор: Роман Калиниченко