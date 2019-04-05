Бокс по переписке: вернется ли в Украину настоящая публичная политика

НСК "Олимпийский" может стать ареной главной политической дискуссии страны (коллаж РБК-Украина)

В украинском обществе не утихает дискуссия по поводу дебатов основных претендентов на должность главы государства – Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Команда действующего президента после первого тура голосования поставила цель вытащить своего оппонента на белый свет и настояла на проведении публичной дискуссии. Оппонент среагировал неожиданно и креативно – поставил, казалось бы, невыполнимые условия проведения дебатов. Порошенко неожиданно согласился. С каждым днем эта история все больше превращается в фарс. Но этот фарс может стать возрождением того, чего не было в Украине уже много лет – настоящей публичной политики. Подробнее – в колонке главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

Со дня проведения первого тура президентских выборов не утихает дискуссия вокруг необходимости проведения дебатов между двумя главными претендентами на пост главы государства.

В последние месяцы лидеры гонки друг друга старательно избегали, стараясь обеспечить себе как можно более комфортные условия для выступления на центральных телеканалах. Первой проявила инициативу сторона действующего президента Петра Порошенко, проигравшего первый тур с отставанием почти в 15%.

Технологические мотивы такого горячего желания провести дебаты понятны. Владимир Зеленский старательнее всех избегал неконтролируемой публичности. Оппоненты, которые в самых нелицеприятных формах обвиняли и обвиняют шоумена в некомпетентности, кровно заинтересованы вытащить Зеленского на свет божий.

Собственно говоря, других идей, как выиграть выборы, на улице Банковой пока не просматривается. Более того, Порошенко и лояльные к нему спикеры пошли по очень нехорошему пути выказывания полнейшего неуважения к Зеленскому, а иногда и откровенных оскорблений. А ведь за шоуменом, нравится это кому-то или нет, стоят миллионы проголосовавших граждан Украины.

Позавчера победитель первого тура, который вел абсолютно виртуальную кампанию, сделал очень сильный ход – он согласился на дебаты, выставив условия, на которые Порошенко, казалось бы, никогда не согласится. А именно – провести дебаты на НСК "Олимпийский" при народе, с трансляцией на всех заинтересованных телеканалах, в присутствии всех журналистов. А также после прохождения кандидатами медицинского освидетельствования на предмет алкоголизма и наркомании и извинений за нанесенные Зеленскому оскорбления.

Ко всеобщему удивлению, Порошенко принял условия. По информации РБК-Украина, его штаб был против такого сценария. Более того, была начата подготовка к съемкам видеообращения с отказом. Но действующий президент осознал, что его загоняют в угол. Ведь отказ от условий Зеленского будет истолкован значительной частью электората как боязнь выйти к собственному народу. Порошенко принял требования своего конкурента по поводу стадиона.

Позже он пригласил Зеленского на сдачу анализов в лабораторию на НСК "Олимпийский". В ответ шоумен заявил, что не доверяет государственным структурам, и позвал Порошенко в частную клинику. А также, записав новое видеообращение, предложил в качестве независимого арбитра дебатов занявшую третье место на выборах Юлию Тимошенко.

Звернення до Ю. Тимошенко щодо дебатів. Опубліковано Владимиром Зеленским Четвер, 4 квітня 2019 р.

В ночь с четверга на пятницу Порошенко ответил еще одним видеообращением. "Не ищите причин и не ставьте условий, и никем не прикрывайтесь. Это некрасиво. Будьте мужиком – приходите на дебаты. Стадион так стадион", - сказал он.

Будьте мужиком, приходьте на дебати. Володимире Олександровичу, не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся. Це - некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю! Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 4 квітня 2019 р.

Неизвестно, как долго кандидаты будут вести этот "бокс по переписке", но в четверг фонд "Демократические инициативы" опубликовал результаты репрезентативного опроса, согласно которым 73,5% украинцев поддерживают проведение публичных дебатов главных кандидатов на президентство.

И тут важно обратить внимание на несколько моментов. Первое – дебаты кандидатов, скорее всего, имеют мало электорального смысла. Высока вероятность, что каждый из них выиграет дебаты в своей аудитории.

Второе – дебаты станут политическим шоу. На самом деле, это в наших реалиях слово "шоу" имеет негативную коннотацию. А, например, в США дебаты кандидатов воспринимаются как позитивное шоу, элемент политической культуры. По некоторым оценкам, последние дебаты в США выиграла Хиллари Клинтон, что не помешало Дональду Трампу стать президентом.

Кстати, в этом смысле у Зеленского более выигрышные позиции. Он профессиональный актер, который тащит Порошенко в свою стихию – выступление перед широкой публикой. При правильном позиционировании он может выиграть дебаты даже без существенной политической подготовки.

Третье – возможная попытка отказа Владимира Зеленского, после того, как Порошенко фактически принял два из трех его первоначальных условий, может быть воспринята избирателями как мелочность и слабость. А вот это уже будет иметь для него весьма конкретные последствия.

Конечно, такого Украина еще не видела. Сегодня нас, вероятно, ждет сеанс одновременной сдачи анализов кандидатами в президенты. Видимо, на выходных страна будет обсуждать показатели лимфоцитов и тромбоцитов у претендентов. Сложно спрогнозировать, к чему придут Зеленский и Порошенко на следующей неделе.

На этом фоне обсуждение внешнеполитических платформ, экономических программ и видения будущего государства выглядит скучнейшем времяпровождением. В этом всем есть только один позитив – это может стать возвращением в Украину публичной политики. Ее не было в нашей стране фактически с 2010 года, со времен прихода к власти Виктора Януковича.

В 2000-х, по крайней мере, часть настоящей политической жизни происходила на глазах электората. Первые лица государства регулярно участвовали в топовых телевизионных ток-шоу, общались с журналистами, давали пресс-конференции.

Коммуникационных проблем и тогда хватало. Кто-то может сказать, что публичной политикой была грызня "оранжевой команды", которая в итоге привела к власти "регионалов". Это правда. Но ведь это говорит не о порочности метода ведения политики, а о качестве людей, которые эту политику вели.

Потом президентом был избран Янукович, и публичная политика умерла. На ток-шоу начали ходить штатные спикеры, их дискуссии стали однообразными и ничего не значащими. Редкие пресс-конференции первого лица были событием национального масштаба. Президент, будучи альфой и омегой тогдашней Украины, не считал нужным снисходить до общения с народом хотя бы посредством журналистов.

Политика стала абсолютно кулуарной, подковерной и византийской. И последний Майдан эту недобрую традицию не сломил.

Общение первых лиц с широкими массами старались максимально режиссировать. На ток-шоу и в эфиры размножившихся почкованием информационных каналов продолжили ходить штатные спикеры, которые "разъясняли политику партии", но не вели публичную политику. О происходящем в социальных сетях треше скромно умолчим.

Тем временем, люди хотели видеть, как решается судьба их страны. Возможно, неосознанно. Более того, наверное, хотели в этом поучаствовать.

Отсутствие публичной политики породило соответствующий запрос. Теперь его ринулись удовлетворять с грацией, присущей нынешним лидерам электоральных предпочтений.

То, что происходит сейчас, безусловно, фарс. Дебаты на стадионе, прямая трансляция взятия анализов, приглашение для одного из топ-политиков побыть тамадой на чужом празднике – это больше похоже на очередной эпизод сериала "Черное зеркало", чем на избирательную кампанию в цивилизованном государстве.

Эта ситуация может развиться и в негатив – очередное разочарование. По большому счету, именно сейчас все зависит от самих политиков – новых и старых – как они будут действовать. Теперь обе стороны обязаны выйти на дебаты. Страна ждет политического шоу. Шоу – это не плохо. Шоу – это тоже повод принять осознанное решение.