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Рабочая группа обработала более половины поправок в избирательный кодекс, - Парубий

НовостиПолитика    02.07.2018 - 14:48
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

К законопроекту поданы 4500 поправок

Рабочая группа комитета парламента обработала более половины поправок к проекту нового избирательного кодекса. Об этом в ходе согласительного совета в понедельник сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Рабочая группа комитета прошла только больше половины поправок в избирательный кодекс. Были поданы 4500 поправок. Это больше одной недели. Поэтому я предполагаю, что скорее всего избирательный кодекс будет рассматриваться осенью", - сообщил Парубий.

Напомним, ранее глава ВР отмечал, что Рада может принять избирательный кодекс до середины октября 2018 года.

По словам Парубия, для защиты права украинцев на избрание таких лидеров, которых они считают нужными своей стране, нужно "укрепление кибербезопасности, невозможность влияния на выборы и нейтрализация деструктивных политических действий, которые Россия может организовывать на территории Украины".

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Теги публикации: Андрей Парубий, кодекс, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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