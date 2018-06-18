Рада может принять избирательный кодекс до середины октября, - Парубий

По мнению Парубия, система с открытыми списками может намного меньше подвергаться внешним воздействиям

Верховная рада Украины может принять избирательный кодекс до середины октября 2018 года. Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает издание "Голос Америки".

По его словам, для защиты права украинцев на избрание таких лидеров, которых они считают нужными своей стране, нужно "укрепление кибербезопасности, невозможность влияния на выборы и нейтрализация деструктивных политических действий, которые Россия может организовывать на территории Украины".

"Есть огромный шанс осенью принять новый избирательный кодекс - новый закон о выборах, который многие из тех рисков может снять... Там подробно расписан механизм финансирования. Кроме того, система с открытыми списками, по моему убеждению, может намного меньше подвергаться внешним воздействиям", - отметил глава парламента.

Парубий подчеркнул, что новый закон повлияет и на условия проведения президентских выборов 31 марта 2019 года.

"Идеально, по его мнению, было бы принять кодекс до середины октября, то есть за год до следующих парламентских выборов, но, по его словам, новый закон повлияет и на условия проведения президентских выборов 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник Парубий сообщил, что профильный комитет Верховной рады еще рассматривает поправки в избирательный кодекс.