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Робоча група опрацювала більше половини правок до виборчого кодексу, - Парубій

НовиниПолітика    02.07.2018 - 14:48
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

До законопроекту подані 4,5 тисяч правок

Робоча група комітету парламенту опрацювала більше половини поправок до проекту нового виборчого кодексу. Про це під час погоджувальної ради у понеділок повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Робоча група комітету пройшла тільки більше половини поправок до виборчого кодексу. Були подані 4,5 тисяч правок. Це більше як один тиждень. Тому я передбачаю, що швидше за все виборчий кодекс буде розглядатись восени", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, раніше голова ВР зазначав, що Рада може прийняти виборчий кодекс до середини жовтня 2018 року.

За словами Парубія, для захисту права українців на обрання таких лідерів, яких вони вважають потрібними своїй країні, потрібно "зміцнення кібербезпеки, неможливість впливу на вибори і нейтралізація деструктивних політичних дій, які Росія може організовувати на території України".

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Теги публікації: Андрій Парубій, кодекс, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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