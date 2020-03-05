Рабинович: власть продолжает курс по затягиванию войны

Новый состав Кабинета министров Украины подтверждает, что власть взяла прежний курс по затягиванию войны. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович, передает РБК-Украина.

"Не понимаю, о чем думает наша власть, у меня такое впечатление, что они поставили крест на мире, хотят заморозить конфликт на Донбассе, потому что люди, которые хотят мира, и вернуть Донбасс не станут повышать Вадима Пристайко до вице-премьера", - заявил Рабинович.

Нардеп видит в этом путь, который ведет к расколу в обществе.

"Я не вижу в новом правительстве ни одного профессионального человека. И, увы, "Слава Украине" им не поможет. Я горжусь своей страной, но я хотел бы гордиться еще и процветающей страной с проиндексированными пенсиями. А если пенсионеры останутся ограбленными, то эти правители - такие же воры, как и предыдущие", - резюмировал Рабинович.

Напомним, ранее Вадим Рабинович заявил, что "Оппозиционная платформа - За життя" поддержит отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Как писало РБК-Украина, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украина не довольна отсутствием подозрений от Офиса генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапке может стать нардеп Сергей Ионушас.