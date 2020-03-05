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Рабинович: мы будем голосовать за отставку Рябошапки

Новости » Политика     05.03.2020 - 19:06
Рабинович: мы будем голосовать за отставку Рябошапки
Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Рабинович убежден, не имеет значения, вынесут ли "недоверие" Рябошапке

"Оппозиционная платформа - За життя" поддержит отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. Об этом заявил народный депутат и сопредседатель партии Вадим Рабинович в кулуарах Верховной рады, передает РБК-Украина.

Напомним, голосование должно состояться в четверг, 5 марта, во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины, на котором будет рассматриваться вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

"Результат его работы состоит в том, что посадки отсутствуют, реальные дела отсутствуют, прокуратура заполитизирована, профессиональные кадры уничтожены, а отчеты отправляют в посольство США, вместо того, чтобы отчитываться перед собственным народом", - заявил Рабинович.

Нардеп считает, если семья генпрокурора живет во Франции, то его пребывает здесь сравнимо с "подработкой многих украинцев за границей".

Как писало РБК-Украина, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украина не довольна отсутствием подозрений от Офиса генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапке может стать нардеп Сергей Ионушас.

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Новости Украины ГПУотставкаРабиновичОппозиционная платформа За життяРуслан Рябошапка
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