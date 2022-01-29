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Рабинович: тема мира сегодня волнует всех, не только украинцев

Автор: Артем Горовенко

Тема мира сегодня волнует всех, не только украинцев. В состояние паники погружается весь мир.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович во время брифинга в ВР.

"Тема мира сегодня волнует всех, не только украинцев. В состояние паники погружается весь мир. Так вот хочу успокоить: войны не будет. Это подтвердил министр обороны Алексей Резников, который приходил в парламент и уговаривал руководителей фракций объяснить людям, что войны не будет", - заявил Рабинович.

Вместе с тем Рабинович призвал украинцев не поддаваться панике, не впадать в отчаяние, и верить тем, кто последовательно ведет страну к миру.

Напомним, на границе с Украиной находятся около 109 тысяч российских военных. При этом их сопровождают около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.

В командовании ООС говорят, что вторжение России в Украину может пройти в феврале. О таком сценарии также заявила заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что оснований считать, что вторжение России будет в ближайшее время, нет.

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Российская ФедерацияРабинович